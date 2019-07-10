"مؤتمر الجامعات الإفريقية" يشيد باهتمام السيسي بقضايا القارة

القاهرة - أ ش أ:

أشاد المشاركون في مؤتمر الجامعات الإفريقية (قادة مؤسسات التعليم العالي) ، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بقضايا القارة الإفريقية وجهوده الحثيثة في النهوض بالقارة السمراء.

وأكدت سفيرة الاتحاد الإفريقي بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتورة اريكانا كيومبوري -في كلمتها أمام المؤتمر العشرون لقادة مؤسسات التعليم العالي 2019 الذي تنظمه جامعة الأزهر- أن الرئيس السيسي يبذل مجهودات عظيمة للنهوض بالقارة الإفريقية والارتقاء بها على كافة المستويات السياسية والخارجية والاقتصادية والاجتماعية وحل وإنهاء الصراعات بها.

وطالبت كيومبوري ، الرؤساء الأفارقة بالعمل على إعادة صياغة تاريخ القارة من جديد، وتغيير الفكر الثقافي الذي كانت القوى الاستعمارية قد نجحت في غرسه في عقول شباب القارة وأبنائها ووصفهم بعدم مواكبة التقدم الحضاري والتكنولوجي.

ودعت كيومبوري الجامعات الإفريقية إلى العمل على إصدار موسوعة علمية ونشرة دورية علمية متخصصة لنشر الأبحاث العلمية الخاصة بالقارة السمراء وعلمائها فيها حتى لا ينسبها الغرب لنفسه.

وأشادت باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكدة أنها بداية مهمة لاستعادة القارة ثرواتها وزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأعضاء مما يعود بالنفع على أبنائها وزيادة فرص العمل فيها وتحقيق تنمية شاملة مستدامة بها.