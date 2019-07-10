البابا تواضروس: تقسم الزمن إلى سنوات وشهور "فكرة مصرية"

القاهرة - أ ش أ:

ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية، مساء اليوم الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مجموعة من أساقفة المجمع المقدس، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال البابا تواضروس، خلال عظته الأسبوعية، إن فكرة تقسيم الزمان إلى سنوات وشهور وأيام هي فكرة مصرية قديمة، وأن أشهر مؤرخ لدى اليونانيين هو "هيرودوت" وهو جاء قبل ميلاد المسيح ب300 عام، وتحدث عن التقويم الذي وجده في مصر.

وأضاف أن العالم الكبير أحمد زويل نجح في تقسيم الزمن إلى أجزاء صغيرة للغاية، موضحا أن "هيرودوت" هو أول من ذكر أن قدماء المصريين هم أول من قسموا العام إلى 12 شهرا، وأن المصريين القدماء كان عندهم ثلاثة فصول "الفيضان والزرع والحصاد"، وأن الكنيسة اعتمدت السنة المصرية القديمة وقامت ببناء كل شئ عليها. ​