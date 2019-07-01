الأول مكرر بـ"ثانوي صناعي" لمصراوي: "كنت بذاكر بالنهار وبخرج بالليل"

كتبت - عايدة رضوان:

قال علي محمد علي، الأول مكرر على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية - نظام الثلاث سنوات للتعليم والتدريب المزدوج - بمحافظة البحر الأحمر، بمجموع 559 بنسبة %98.1، إنه فوجئ باتصال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، الدكتور محمد مجاهد، لإبلاغه بأنه من الأوائل: " كنت صاحي من النوم، اتصدمت وماعرفتش أقول إيه".

وأضاف محمد - في حديثه في تصريحات لمصراوي: "قلبي كان حاسس رغم كل القلق اللي كنت فيه"، مشيرًا إلى أن ذويه ومدرسيه قدموا له كل الدعم الذي يحتاج.

وأكد محمد، أن الدراسة لم تمنعه من الاستمتاع بوقته والخروج: "كنت بذاكر بالنهار وبخرج بالليل مع أصحابي".

وتابع الأول مكرر بالثانوية الفنية الصناعية، أنه يرغب في دراسة هندسة البترول في المستقبل.