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    الأول مكرر بـ"ثانوي صناعي" لمصراوي: "كنت بذاكر بالنهار وبخرج بالليل"

    08:13 م الإثنين 01 يوليه 2019
    الأول مكرر بـ"ثانوي صناعي" لمصراوي: "كنت بذاكر بالنهار وبخرج بالليل"

    ارشيفية

    كتبت - عايدة رضوان:

    قال علي محمد علي، الأول مكرر على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية - نظام الثلاث سنوات للتعليم والتدريب المزدوج - بمحافظة البحر الأحمر، بمجموع 559 بنسبة %98.1، إنه فوجئ باتصال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، الدكتور محمد مجاهد، لإبلاغه بأنه من الأوائل: " كنت صاحي من النوم، اتصدمت وماعرفتش أقول إيه".

    وأضاف محمد - في حديثه في تصريحات لمصراوي: "قلبي كان حاسس رغم كل القلق اللي كنت فيه"، مشيرًا إلى أن ذويه ومدرسيه قدموا له كل الدعم الذي يحتاج.

    وأكد محمد، أن الدراسة لم تمنعه من الاستمتاع بوقته والخروج: "كنت بذاكر بالنهار وبخرج بالليل مع أصحابي".

    وتابع الأول مكرر بالثانوية الفنية الصناعية، أنه يرغب في دراسة هندسة البترول في المستقبل.

    المدارس الثانوية الفنية الصناعية وزير التربية والتعليم وزارة التربية و التعليم المدارس الثانوية

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