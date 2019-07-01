فرج عامر يتقدم ببيان عاجل للبرلمان بشأن 10 مناطق "غير آمنة" بالإسكندرية

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن وجود 10 مناطق عشوائية خطرة وغير آمنة في محافظة الإسكندرية، متساءلًا: "متى يتم إعلان الانتهاء من العشوائيات في الإسكندرية بشكل نهائي؟".

وقال "عامر"، فى بيان الاثنين: "كيف يعلن رئيس الوزراء أنه سيتم القضاء على جميع العشوائيات والمناطق الخطرة في الدولة بنهاية عام 2019 ولدينا في الإسكندرية 10 مناطق ما زالت غير آمنة؟".

وأوضح النائب، أن محافظة الإسكندرية تضم 10 مناطق عشوائية كانت مصنفة بأنها خطرة وغير آمنة، ومناطق غير مخططة، مشيرًا إلى أنه تم إزالة 4 مناطق منها وتوفير مساكن بديلة لـ 3 مناطق هي: "خلف العرايس"، و"ترمبات المكس"، و"الهضبة السنية" بإجمالى 433 وحدة.

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية، ما زال فيها 8 مناطق رئيسية تصنف على أنها مناطق خطرة وغير آمنة، لافتًا إلى وجود مناطق غير مخططة.