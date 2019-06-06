"الفخراني": قنوات الدراما تحتفل بـ"عكاشة ومرسي وعبد العزيز" خلال يونيو
كتب- مصطفى علي:
أعلن يسري الفخراني، مدير قنوات الدراما بالمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، احتفال قنوات الدراما بالمجموعة بعدد من الفنانين خلال شهر يونيو الجاري.
وتشمل الاحتفاليات كل من:
- قناة dmc دراما تحتفل بالسيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة.
- قناة CBC دراما تحتفل بالفنان الراحل محمود مرسي.
- قناة ON drama تحتفل بالمخرجة انعام محمد علي.
- قناة الحياة دراما تحتفل بالفنان الراحل محمود عبد العزيز.
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