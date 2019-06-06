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    "الفخراني": قنوات الدراما تحتفل بـ"عكاشة ومرسي وعبد العزيز" خلال يونيو

    11:51 م الخميس 06 يونيو 2019
    "الفخراني": قنوات الدراما تحتفل بـ"عكاشة ومرسي وعبد العزيز" خلال يونيو

    يسري الفخراني

    كتب- مصطفى علي:

    أعلن يسري الفخراني، مدير قنوات الدراما بالمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، احتفال قنوات الدراما بالمجموعة بعدد من الفنانين خلال شهر يونيو الجاري.

    وتشمل الاحتفاليات كل من:

    - قناة dmc دراما تحتفل بالسيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة.

    - قناة CBC دراما تحتفل بالفنان الراحل محمود مرسي.

    - قناة ON drama تحتفل بالمخرجة انعام محمد علي.

    - قناة الحياة دراما تحتفل بالفنان الراحل محمود عبد العزيز.

    عكاشة يسري الفخراني احتفال قنوات الدراما قناة dmc قناة cbc محمود عبد العزيز

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