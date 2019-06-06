"الفخراني": قنوات الدراما تحتفل بـ"عكاشة ومرسي وعبد العزيز" خلال يونيو

كتب- مصطفى علي:

أعلن يسري الفخراني، مدير قنوات الدراما بالمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، احتفال قنوات الدراما بالمجموعة بعدد من الفنانين خلال شهر يونيو الجاري.

وتشمل الاحتفاليات كل من:

- قناة dmc دراما تحتفل بالسيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة.

- قناة CBC دراما تحتفل بالفنان الراحل محمود مرسي.

- قناة ON drama تحتفل بالمخرجة انعام محمد علي.

- قناة الحياة دراما تحتفل بالفنان الراحل محمود عبد العزيز.