"مصر الثورة" عن الثأر من منفذي هجوم سيناء: شفى غليلنا

(مصراوي):

أشاد الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب مصر الثورة، بجهود وزارة الداخلية في الرد السريع والثأر من منفذي العملية الإرهابية في كمين أمني في سيناء أمس قائلا: "شفي غليلنا"، مؤكدا أن الدولة لن تترك دماء الشهداء دون ثأر.

وقال أبو العطا، في بيان الخميس، إن الدولة تقدم جهود كبيرة من أجل الحفاظ على الأمن والأمان، وهذا التحرك الأمني السريع رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر، ويؤكدا للإرهاب وأعوانه أنهم لن يفلتوا من العقاب السريع.

ونوه إلى إمكانية حماية الأكمنة الثابتة عبر استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وأجهزة الرصد والتتبع ولو في محيط خمسة كيلومترات علي الأقل أو بالقدر الفني الكافي لإنذار قوة الكمين بأي تحرك معادي، متابعا :"بالتأكيد لدينا الخبراء من المهندسين والفنيين والعسكريين القادرين على إيجاد حلول جذرية لعدة المأساة".

ووجه أبو العطا، الشكر والتحية لوزارة الداخلية بعد نجاحهم في الثأر لشهداء كمين العريش والقضاء على 14 إرهابيا ممن شاركوا في هذه العملية الإرهابية الخسيسة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في بيان، أنه فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية فجر أمس، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريس.

وأضاف البيان، أنه أثناء محاصرة قوات الأمن لتلك العناصر الإرهابية، أطلقوا النار بكثافة تجاة القوات، فتم التعامل معهم، مما أسفر عن مقتل 14 إرهابيا، وعثر بحوزتهم على 14 بندقية ألية و3 عبوات متفجرة و2 حزام ناسف.