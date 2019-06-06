"سعر خريجيها 5000 جنيه على الأقل".. 13 معلومة عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية

كتبت-ياسمين محمد:

استحدثت وزارة التربية والتعليم، نظامًا جديدًا بمجال التعليم الفني، يستهدف ثقل الخريج بمهارات سوق العمل، في إطار خطوات تصحيح مسار هذا النوع من التعليم؛ ليلبي احتياجات الصناعة والتنمية.

وتمثل هذا النظام في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهي مدارس تعتمد على اتفاق ثلاثي بين وزارة التربية والتعليم، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى شريك أجنبي يعتمد وسائل تقييم الطلاب وتقديم الشهادات.

وبدأت وزارة التربية والتعليم التجربة منذ العام الدراسي الماضي 2018/2019، بـ3 مدارس هي: مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بالمنوفية، مدرسة متولي الشعرواي بالقاهرة الجديدة، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، وتدخل مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية حيز العمل اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2019/ 2020.

ويرصد "مصراوي"، أبرز المعلومات عن هذا النوع الجديد من المدارس الفنية، وفق تصريحات وزارة التربية والتعليم:

-مدارس حكومية.

-أنشأتها الوزارة لتقليل الفجوة بين مهارات الخريجين الفعلية والمهارات المطلوبة بسوق العمل.

-مناهجها تعتمد على أسلوب "الجدارات" وهي مزيج من المهارات الفنية والمهنية المصحوبة بمعارف وسلوكيات جديدة، بما يعني تعليم الطالب من أجل المهنة، ليخرج مكتسبًا مجموعة المهارات المطلوبة لمهنته التي تخصص بها.

-تعتمد على اتفاق ثلاثي بين وزارة التربية والتعليم، وممثلي الصناعة، وشريك أجنبي يعتمد وسائل تقييم الطلاب ومنح الشهادات.

-الدراسة بهذه المدارس تعتمد على الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي.

-تركز على تعليم الطلاب الاقتصاد وريادة الأعمال، بجانب الاهتمام بالجانب العملي لخدمة المشروعات.

-يحصل الطالب بعد 3 سنوات من الدراسة، على شهادة مصرية وأخرى أجنبية من الجهة المشرفة على المدرسة.

-يكون أمام الطالب أكثر من طريق عقب التخرج، أحدهما العمل بالمصنع التابعة له مدرسته والذي تدرب به طوال فترة الدراسة، أو التوجه للعمل في الخارج بموجب كفاءته وشهادته الدولية، أو الالتحاق بالكليات التكنولوجية التي شرعت الدولة في إنشاءها.

-ليست بمصروفات إضافية، ويدفع الطالب مقابل رسوم الخدمات والأنشطة التي تقرر على مدارس التعليم الفني العادية.

-تشترط حصول الطالب على درجات مرتفعة في الشهاد الإعدادية، بالإضافة إلى اجتياز اختبار القبول بالمدرسة.

-تهدف لتمكين الطلاب من مهارات القرن الـ21، والمنافسة العالمية والحصول على الاعتراف الدولي.

-أكدت وزارة التربية والتعليم، أن سعر خريج هذه المدارس يبدأ بـ5000 جنيه على الأقل، فلا وجود لما يعرف بقلة فرص العمل، ولكن هناك فرص متاحة تبحث عن كفاءات.