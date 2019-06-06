أبرزها "موعد عيد الميلاد".. 5 قضايا يناقشها المجمع المقدس لـ"الأرثوذكسية"

كتب- إسلام ضيف:

تبدأ يوم الأحد المُقبل 9 يونيو اجتماعات لجان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية السنوية، وذلك على مدار ثلاثة أيام بمركز لوجوس بالمقر الباباوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

تأتي اجتماعات لجان المجمع بعد تجليس وسيامة (تعيين) 5 أساقفة جُدد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يومي السبت والأحد المُقبلين.

وأرسل الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس خطابًا لأساقفة وأعضاء المجمع الأسبوع الماضي، لاستطلاع آرائهم في تجليس الأنبا أنطونيوس مرقس أسقفًا لإيبارشية جنوب إفريقيا، والأب بولس البراموسي أسقفًا لإيبارشية شرق كندا، والأب إيلاريون البراموسي أسقفًا لايبارشية البحر الأحمر، والأب ميخائيل المحرقي أسقفًا لإيبارشية منفلوط، والأب متاؤس الأخميمي أسقفًا ورئيسًا لدير العذراء بأخميم.

وقالت مصادر كنيسة رفضت ذكر اسمها، لمصراوي، إن هناك عددًا من القضايا المهمة التي سيتم طرحها خلال فترة انعقاد المجمع، على رأسها: تغيير موعد عيد الميلاد للأقباط في الخارج، تقسييم إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، وضع الرهبنة والأديرة بعد قرارات المجمع العام الماضي التي جاءت في أعقاب مقتل رئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط، إضافة إلى عدد من القوانين التنظيمية لعمل الكنائس.

ورجحت المصادر، تأجيل أو عدم موافقة المجمع على تمرير اقتراح البابا تواضروس الثاني ولجنة شؤون أقباط المهجر، بشأن تغيير موعد احتفال الأقباط في الخارج من 7 يناير كما هو متعارف عليه إلى 25 ديسمبر ليتوافق مع إجازاتهم، نظرًا لرفض عدد من الأساقفة هذا المقترح وعلى رأسهم الأنبا رفائيل والأنبا أغاثون، بجانب عدم رغبة البابا في الصدام مع أساقفة المجمع.

وأوضحت المصادر أنه سيتم عرض مقترح تقسيم إيبارشية المنيا وأبوقرقاص باجتماعات المجمع لاتخاذ قرار بهذا الشأن، خاصة بعد وفاة الأنبا أرسانيوس مطران الإيبارشية في العام الماضي، وتكليف الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا بإدارة شؤون الإيبارشية لحين تعيين أسقفًا لها.

ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع الأخير للكنائس الثلاثة (الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية) لمناقشة صيغة موحدة لقانون الأحوال الشخصية للأقباط اشترط أخذ موافقة المجامع الخاصة لهذه الكنائس قبل إقراره، وهو ما سيتم خلال الاجتماع السنوي المرتقب لمجمع الكنيسة الأرثوذكسية.

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