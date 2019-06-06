  • عاجل:"نشاط للرياح وأمطار خفيفة".. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم العريش عيد الفطر هشام عشماوي الاحتجاجات في السودان أمم أفريقيا 2019 مسلسلات رمضان 2019 الطقس أسعار الكهرباء نتيجة الشهادة الإعدادية امتحان أولى ثانوي

    المفتي الأسبق ينفي شائعة وفاته: أقضي العيد مع أسرتي

    05:14 م الخميس 06 يونيو 2019
    المفتي الأسبق ينفي شائعة وفاته: أقضي العيد مع أسرتي

    الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق

    كتب - محمود مصطفى:

    نفى الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات عن وفاته اليوم الخميس.

    وأكد "واصل" في تصريحات لمصراوي، أنه بصحة جيدة، ويقضي العيد مع أسرته.

    وطالب المفتي الأسبق بنشر الفكر الوسطي بين الأطفال والشباب وعدم تركهم لأي فكر متطرف.

    وأشار إلى ضرورة تتكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة لمواجهة الفكر المتطرف، والضرب بيد من حديد على من يقتلون الجنود في سيناء.

    نصر فريد مواقع التواصل الاجتماعي عيد الفطر

    الخبر التالى:

    مسؤول عقاري: دراسة تخفيض الفائدة على تمويل وحدات متوسطي الدخل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان