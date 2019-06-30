رئيس الوزراء يدشن منظومة التأمين الصحي في مؤتمر صحفي غدًا

كتب- محمد غايات:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين ومحافظ بورسعيد، غدًا الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء لتدشين منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما يتم الإعلان خلال المؤتمر عن التشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة بورسعيد، ودعوة مواطني المحافظة لفتح ملفات طب الأسرة.

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