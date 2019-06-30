  • عاجل:مباشر.. مصر 0 - 0 أوغندا.. كأس الأمم الأفريقية 2019

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

    رئيس الوزراء يدشن منظومة التأمين الصحي في مؤتمر صحفي غدًا

    07:24 م الأحد 30 يونيو 2019
    رئيس الوزراء يدشن منظومة التأمين الصحي في مؤتمر صحفي غدًا

    الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد غايات:

    يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين ومحافظ بورسعيد، غدًا الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء لتدشين منظومة التأمين الصحي الشامل.

    كما يتم الإعلان خلال المؤتمر عن التشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة بورسعيد، ودعوة مواطني المحافظة لفتح ملفات طب الأسرة.

    اقرأ أيضًا:

    قبل يوم من انطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن التأمين الصحي الجديد

    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء بورسعيد التأمين الصحي

    الخبر التالى:

    الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل ١٠٠ شاب أفريقي من ٢٩ دولة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان