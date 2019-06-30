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    الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل ١٠٠ شاب أفريقي من ٢٩ دولة

    07:32 م الأحد 30 يونيو 2019
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    كتب- محمد نصار:

    استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، الأحد، الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة.

    ويبلغ عدد الشباب الأفريقي المشارك في التدريب ١٠٠ متدرب من ٢٩ دولة ويستمر البرنامج التدريبي لهم على مدار ٣٥ يوما.

    الأكاديمية الوطنية للتدريب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة الشباب الأفريقي

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