الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل ١٠٠ شاب أفريقي من ٢٩ دولة

إحباط تهريب 96 ثعبانا وحرباء سامة مع راكب عائد من بانكوك بمطار القاهرة

كتب- محمد نصار:

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، الأحد، الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة.

ويبلغ عدد الشباب الأفريقي المشارك في التدريب ١٠٠ متدرب من ٢٩ دولة ويستمر البرنامج التدريبي لهم على مدار ٣٥ يوما.