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    السيسي يشارك في ثلاث جلسات بقمة العشرين

    03:13 ص السبت 29 يونيو 2019
    السيسي يشارك في ثلاث جلسات بقمة العشرين

    الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك في قمة العشرين

    أوساكا - (أ ش أ):

    يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشاطه اليوم، السبت، في أعمال قمة مجموعة العشرين التي تختتم أعمالها اليوم بمدينة أوساكا اليابانية، حيث يشارك في ندوة على هامش القمة حول تمكين المرأة.

    كما يشارك الرئيس السيسى فى جلستي العمل الثالثة والرابعة لقمة مجموعة العشرين.

    ويجري الرئيس السيسي، مباحثات ثنائية مع عدد من القادة المشاركين في القمة من بينهم أمين عام الامم المتحدة.

    هذا المحتوى من

    Asha
    السيسي قمة العشرين اليابان أوساكا تمكين المرأة

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