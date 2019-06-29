السيسي يشارك في ثلاث جلسات بقمة العشرين

أوساكا - (أ ش أ):

يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشاطه اليوم، السبت، في أعمال قمة مجموعة العشرين التي تختتم أعمالها اليوم بمدينة أوساكا اليابانية، حيث يشارك في ندوة على هامش القمة حول تمكين المرأة.

كما يشارك الرئيس السيسى فى جلستي العمل الثالثة والرابعة لقمة مجموعة العشرين.

ويجري الرئيس السيسي، مباحثات ثنائية مع عدد من القادة المشاركين في القمة من بينهم أمين عام الامم المتحدة.