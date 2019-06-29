اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان في الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس

كتبت-ياسمين محمد:

يؤدي طلاب الثانوية العامة، بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم السبت، ، الامتحان في مواد: الجيولوجيا والعلوم البيئية، الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، وعلم النفس والاجتماع.

ويؤدي طلاب شعبة العلوم، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بإجمالي عدد: ٢٦٦ ألفا و ٣٠ طالبا وطالبة.

بينما يؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، بإجمالي عدد: ١١٧ ألفا و٧١ طالبا وطالبة.

فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع، بإجمالي عدد ٢٥٣ ألفا و ٩٣٢ طالبا وطالبة.

وقالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، إن جميع محافظات الجمهورية تسلمت كراسات الأسئلة من الأسبوع الماضي، باستثناء محافظتي القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى انتقال كراسات الأسئلة من مراكز التوزيع إلى الإدارات المختلفة في الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت، ليجري فتح الصناديق وتوزيع الأسئلة على اللجان الفرعية في الساعة الثامنة والنصف صباحًا، قبل موعد بدء الامتحانات بنصف ساعة.

أما بالنسبة لمحافظتي القاهرة والجيزة، فتصل كراسات الأسئلة لمراكز التوزيع بهما، فجر اليوم، وفي الساعة السابعة والنصف صباحًا تتنقل إلى الإدارات التعليمية ومنها للجان سير الامتحانات في الثامنة والنصف صباحًا.

وأكدت المصادر، أن هناك تأمينات مكثفة لعملية نقل الأسئلة من جهة الطباعة لمراكز التوزيع وحتى لجان سير الامتحانات، وكذلك إعادتها بعد إجابة الطلاب على الأسئلة.

وأضافت أن هناك تكثيفات أمنية أمام لجان سير الامتحانات، من سيارات تأمين، وأفراد أمن من قوات الشرطة، حيث يوجد بكل لجنة سير 5 أفراد أمن مع كل منهم عصا إلكترونية لتفتيش الطلاب واستخراج ما لديهم من أجهزة إلكترونية.​