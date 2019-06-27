وفود رسمية من الأزهر لتشييع جنازة واعظ البحيرة المتوفى في حادث سيارة

كتب – محمود مصطفى:

شيع أهالي قرية دمشلى بمحافظة البحيرة، جثمان الشيخ أحمد عيسى أنور، الواعظ بالأزهر الشريف، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بعد أن وافته المنية هو وزوجته، إثر حادث سير أليم على حدود محافظة مطروح، أمس الأربعاء.

وأرسل الأزهر الشريف وفدا مجمع البحوث الإسلامية، لتقديم واجب العزاء لأسرة المتوفى وتشييع الجنازة،.

ونعى مجمع البحوث الإسلامية في بيان رسمي أمس الأربعاء، الشيخ أحمد عيسى أنور واعظ عام مطروح، الذي وافته المنية مع زوجته إثر حادث سيارة، وهو في طريق العودة إلى محافظة مطروح.

وتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الفقيد، ولزملائه بمنطقة وعظ مطروح، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان