بدء تسليم 288 وحدة بـ"دار مصر" في حدائق أكتوبر الإثنين المقبل

كتب- محمد نصار:

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، البدء في تسليم 288 وحدة سكنية (12 عمارة) بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى بمدينة حدائق أكتوبر، يوم الإثنين المقبل حتى الخميس 18 يوليو المقبل.

وأوضح المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن أرقام العمارات التي سيتم تسليمها (83 – 84 – 85 – 86 – 91 – 92 – 95 – 96 – 57 – 58 – 59 - 100)، مضيفًا أنه جرى التنسيق مع بنك التعمير والإسكان فرع الحي الثاني عشر بمدينة 6 أكتوبر لاستكمال إجراءات تسليم العمارات المذكورة للحاجزين خلال الفترة المشار إليها، مع إخطار الحاجزين بمواعيد الاستلام طبقًا للبرنامج الزمني المحدد للتسليم.

وحول المستندات المطلوبة لاستلام الوحدة السكنية، قال رئيس الجهاز، إنه "على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الحي الثاني عشر بمدينة 6 أكتوبر لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة".

ويتوجه المواطن الفائز لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية (صورة بطاقة الرقم القومي للمالك - صورة البطاقة للزوج أو الزوجة - أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان - أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك - صورة إيصال سداد الوديعة - صورة إيصال سداد آخر قسط).