طلب إحاطة للحكومة بشأن تأخر تطبيق كارت ذوي الإعاقة

كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن تأخر الحكومة في إصدار كارت ذوي الإعاقة، ما أدى لعدم حصولهم على الخدمات المقررة لهم في القانون.

وقال "غيتة"، إن الحكومة تعمل منذ فترة طويلة على الانتهاء من إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، تطبيقًا للقانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، إلا أنه مضت فترة طويلة منذ إصدار القانون دون إصدار هذا الكارت، بما يخالف نص مواده من ناحية ويتضارب مع وعود الحكومة المتكررة من ناحية أخرى.

وتابع: "كارت ذوي الإعاقة، يساعد في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة لصاحبها بموجب التشريعات السارية من دعم وتأمين صحي ونسبة في العمل وخلافه".

وأكد النائب، أن وزارة الصحة، انتهت من تصميم برنامج للتسجيل الإلكتروني، بحيث يدخل عليه ذوي الإعاقة لتحديد موعد ومكان الكشف حسب طبيعة الإعاقة، ويُعد هذا البرنامج المنتظر إطلاقه قريبًا خطوة أولى على طريق إتمام الكشف الطبى والوظائفى المنصوص عليهما في القانون، مما قد يدحض أي مبرر لتأجيل إطلاق هذا الكارت.