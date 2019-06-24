"خريجي الأزهر" تطلق دورتها التدريبية لشباب الأئمة والمعلمات من بريطانيا

القاهرة - (أ ش أ):

أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، دورتها التدريبية لأئمة وعلماء بريطانيا ضمن العديد من الدورات التي تنظمها لأئمة ودعاة العالم الإسلامي حول العالم، بمشاركة عدد من شباب الأئمة والمعلمات في بريطانيا.

وأوضحت المنظمة - في بيان لها أمس الأحد - أن الدورات التدريبية التي تنفذها تقدم مادة علمية وافية من خلال مجموعة من أساتذة الأزهر تساعد المتدربين على الارتقاء بمستواهم العلمي والفكري نحو كيفية تفكيك الفكر المتطرف وتوضيح شبهاته، وإحلال منهج الوسطية والاعتدال، وتوضيح الصورة الصحيحة للإسلام ونشر قيم التسامح.

وأكد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، خلال لقائه بالمتدربين، أن الأزهر الشريف والقائمين عليه يمدون يد العون لكافة طلاب العلم الأزهري الوسطي بالعالم الإسلامي.

موضحًا أن الأزهر الشريف يمثل رمز الوسطية ومنارة للعلم منذ 1400 عام، فضلًا عن أنه يعمل على تحصين شباب المسلمين من الفكر المتطرف والأفكار الهدامة من خلال هؤلاء العلماء الذين يتلقون تدريبهم في مثل هذه الدورات التدريبية.