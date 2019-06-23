"وزيرة البيئة" تناقش مع محافظ الشرقية التحضير لموسم جمع قش الأرز

كتب- محمد نصار:

أجرت وزيرة البيئة، اليوم الأحد، زيارة تفقدية إلى فرع محافظة الشرقية، بدأتها بلقاء الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتطرق اللقاء إلى آليات التعاون والتنسيق بين الوزارة وأجهزة المحافظة في العديد من الملفات خاصة توعية المزارعين في بداية موسم جمع قش الأرز.

وكما تفقدت الوزيرة ومحافظ الشرقية، الموقع الجديد للمحطة الوسيطة بمنيا القمح بعد رفع التراكمات من قبل جهاز المخلفات بالتعاون مع مجلس المدينة والأجهزة المعنية.

واستعمت وزيرة البيئة، إلى شرح مفصل من رئيس الفرع خالد أبوالعزم، عن أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية وتحديدًا في ملفي إدارة المخلفات ومكافحة حرق قش الأرز والقضاء على السحابة السوداء.

وأبدت الوزيرة، بعض الملاحظات على أداء الفرع، مطالبة بضرورة السرعة في التعامل مع شكاوى المواطنين والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحلها في أسرع وقت واستعرضت جهود الفرع في توعية المزارعين بأهمية التعاون مع الوزارة للتصدي لنوبات تلوث الهواء الحادة.

وأجرت الوزيرة، حوارًا مفتوحًا مع العاملين بالفرع واستمعت إلى طلبات الموظفين والمشاكل التي تواجههم كما وجهت بضرورة تكثيف برامج التوعية خاصة فيما يتعلق بموسم قش الأرز وأهمية الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية.