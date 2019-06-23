الجيزة: الانتهاء من 3 محطات لمعالجة الصرف الصحي

كتب-إسلام ضيف:

حددت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي عددًا من الإجراءات العاجلة لحل مشكلات الصرف الصحي بعدد من النقاط الساخنة بنطاق المحافظة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من محطات المعالجة للصرف الصحي بقرى مزغونة وأبو رجوان ودهشور بمركز ومدينة البدرشين وستدخل الخدمة فور الانتهاء من أعمال تجارب التشغيل اللازمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ بحضور رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء علاء بدران السكرتير المساعد، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي قطاع المياه والصرف الصحي بالشركة، حيث شهد اللقاء عرض المشروعات المتعثرة التي لم يتم الانتهاء منها للاستفاده من الاعتمادات المالية التي تم ضخها بتلك المشروعات.

وأشار راشد إلى الانتهاء من 95% من الأعمال المدنية بمشروع محطة صرف الصحي بمركز ومدينة الصف، وأنه مع نهاية العام الحالي سيتم الانتهاء من الأعمال بالكامل لدخولها الخدمة.

ووجه المحافظ بحصر الشوارع المقرر رصفها في الخطة الجديدة، خاصة بالمراكز والمدن لتلاشي وجود أي أعمال مرافق بها تتسبب في تهالك طبقة الرصف، مما يعد إهدارًا للمال العام، حيث أكد المحافظ على وضع حلول فنية لتلافي تنفيذ أي أعمال للمرافق بالشوارع التي سيتم حصرها لرصفها.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أي أعمال المرافق بمراكز العياط والصف والحوامدية وأبو النمرس، وكذلك بشوارع عثمان أحمد عثمان وعثمان محرم بحي العمرانية، وذلك للبدء في تنفيذ تطوير شامل لتلك الشوارع لما لهم من أهمية كبيرة.

من جانبة أعلن المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي على الانتهاء من مشروع محطة صرف صحي ناهيا بمدينة كرداسة بتكلفة 110مليون جنيه، حيث بدأت الأعمال الإنشائية للمشروع منذ عام 2008، وتم تكثيف الأعمال خلال الشهور الماضية لسرعة إدخالها الخدمة، لافتا إلى أنه تم وضع حلول مؤقتة لمشكلات الصرف الصحى بمركز أبو النمرس، حيث تم الدفع بعدد من البدالات لحين الانتهاء من مشروع الصرف الصحى لخدمة المركز بالكامل.