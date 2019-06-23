الأرصاد: الجمعة ذروة الموجة الحارة.. وغدًا أعلى معدل رطوبة

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بداية من غدِ الاثنين وعلى مدار الأيام المقبلة وصولًا إلى الذروة يوم الجمعة.

وأضاف عطا، لمصراوي، اليوم الأحد، أن درجات الحرارة تظل في ارتفاع متواصل حتى تصل إلى 40 درجة على الوجه البحري والقاهرة يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن موجة حارة في الأسبوع الأول من فصل الصيف.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات والتحاليل، أن غدًا الاثنين يمثل أعلى الأيام من حيث معدلات ونسب الرطوبة: "بكرة أعلى نسبة رطوبة وتتراوح الرطوبة من 80 - 85% وهذا يمثل أعلى ارتفاع في نسب الرطوبة".

ويسود غدًا الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية وحار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح معتدله تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "32- 24"، وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "31 - 23"، كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "36 - 24".

وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "39 - 28" وعلى شمال الصعيد ما بين "38 - 26"، كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "42 - 29".