النقل العام: شاشات عرض عملاقة للمحصلين والسائقين خلال مباريات المنتخب

كتب- محمد نصار:

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة وفرت خلال مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمس الأول الجمعة، بين منتخبي مصر وزيمبابوي، شاشات عرض في أماكن انتظار أتوبيسات الهيئة التي تخدم جماهير البطولة للسائقين والمحصلين لمشاهدة المباريات.

وأضاف علي، لمصراوي، اليوم الأحد، أنه سيتم نشر هذه الشاشات في أماكن انتظار السيارات الخاصة بالهيئة خارج الاستادات خلال كل مباريات المنتخب المصري المقبلة في البطولة الإفريقية.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن هذا الإجراء يأتي حرصًا من إدارة الهيئة على توفير سبل الراحة للسائقين والمحصلين العاملين بالهيئة، كنوع من الخدمة المميزة التي تقدمها النقل العام بالقاهرة خلال البطولة سواء للجماهير أو العاملين بالهيئة.