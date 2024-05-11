"الزراعة": الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحصول القمح وتعظيم إنتاجه

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بمحصول القمح وقطاع الزراعة بشكل عام، وهناك حرص كبير على تعظيم إنتاجية الفلاح وتحسين دخله من خلال تطوير آليات الزراعة.

وأضاف الدكتور محمد القرش في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، استخدام الآليات الحديثة في الزراعة زادت من إنتاج الفدان ما بين إردب إلى اثنين من القمح هذا العام، لافتا إلى أنه تم البدء في تطبيق زراعة المصاطب بالتعاون المنظمات الدولية وبرنامج الأغذية العالمي، والذي يستهدف تحسين حياة الفلاح وتعظيم الإنتاج.

تابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، قدرات الصوامع التخزينية التي أنشأتها الدولة في الآونة الأخيرة قادرة على استيعاب أكثر من 5 ملايين طن قمح، مما يساهم في تأمين احتياجات المواطنين من المحصول لفترات طويلة، لافتًا إلى أن هناك إقبال كبير من الفلاحين على توريد القمح إلى الشون والصوامع.