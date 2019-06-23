هل تتغير قواعد القبول بالجامعات هذا العام؟ رئيس التنسيق يرد

كتبت- داليا شبل:

​أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات، عدم وجود أي تغيير في قواعد تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد، مؤكدا على أن نظام القبول بالجامعات وقواعد التنسيق كما هي خلال العامين المقبلين.

وأضاف عطا، لمصراوى، اليوم الأحد: كما ستطبق قواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها كما هي دون أي تغيير.​