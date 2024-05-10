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السفير ماجد عبد الفتاح يوضح مكتسبات فلسطين من قرار الأمم المتحدة

11:41 م الجمعة 10 مايو 2024

السفير ماجد عبد الفتاح

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كتب- حسن مرسي:

علق السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية، على قرار موافقة 143 دولة على منح فلسطين العضوية الكاملة للأمم المتحدة.

وقال "عبد الفتاح" في حواره عبر تطبيق زووم خلال تغطية خاصة على فضائية "ON" مساء اليوم الجمعة، "مشروع القرار يحقق 3 أهداف الهدف الأول أنه يقرر أن فلسطين هي دولة مستوفية لشروط العضوية ويجب ضمها إلى الأمم المتحدة".

وأضاف رئيس بعثة جامعة الدول العربية، أن قرار تأييد 143 دولة لانضمام فلسطين للأمم المتحدة تضاف إلى الامتيازات التي منحت إليها عام 2012 بصفة دولة ومراقب".

وتابع: "وهذا ينفي ما يقوله أي أحد أن فلسطين ليست دولة، وسيكون لديها الحق بالتقدم بمشاريع باسمها ومن حقها المساهمة في مشاريع القرارات وتعمل مواقف احتجاجية فيما يتعلق بإجراءات الجمعية العامة، ولكن لن يكون من حقها الترشح لأي من الأجهزة الأساسية للأمم المتحدة حتى تمنح صفة الدولة وليس من حقها التصويت لأنها مازالت دولة مراقبة لها وضعية معززة بموجب 10 قرارات ولكن التصويت لا يمنح إلا للدول الأعضاء".

السفير ماجد عبد الفتاح جامعة الدول العربية منح فلسطين العضوية الكاملة للأمم المتحدة الأمم المتحدة
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