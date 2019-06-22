عمومية "الجسر العربي" تناقش استعداداتها لموسم الحج

كتب- أسامة عبدالكريم:

ناقشت الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة، برئاسة وزير النقل وبحضور المهندس إنمار الخصاونة وزير النقل الأردني، استعدادات الشركة لموسم الحج القادم، من خلال عدد من الإجراءات والتدابير.

وقالت الشركة في بيان السبت، إنها قامت بتجهيز وصيانة ساحة الحجاج بنويبع ومجمع الركاب بالعقبة والتنسيق مع الوكيل العام في مصر، شركة "القناة للتوكيلات الملاحية"، وذلك لتنظيم الحجوزات طبقًا لطاقة التنقل اليومي والتنسيق مع شركات السياحة على ضرورة الالتزام بتوقيت الرحلات والتنسيق مع الأجهزة المينائية في كل من نويبع والعقبة.

كما استعرضت الجمعية العمومية نتائج أعمال الشركة في الربع الأول من العام الحالي، حيث حققت 1.510 مليون دولار أرباحًا، وهو ما يفوق المستهدف في الموازنة التخطيطية بنسبة 31%.

وأوضحت، أن هذه النتائج جاءت رغم تراجع معدلات سفر الركاب والسيارات والباصات والشاحنات بسبب تنفيذ خطة محكمة تمثلت في ضبط النفقات والمصاريف التشغيلية بتخفيض عدد الرحلات، وإعادة جدولتها لتبلغ 392 رحلة في عام 2019 مقابل 456 رحلة في 2018 بنسبة انخفاض 14%، بالإضافة لزيادة إيرادات التأجير للباخرة عمان، وكذلك استثمار السيولة المالية للشركة وتقديم خدمات متميزة للركاب وعروض تشجيعية مختلفة.

وأكد وزيرا النقل، أهمية الدور الذي تلعبه الشركة في إثراء العمل العربي المشترك، ودورها في تعزيز التجارة العربية البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية.