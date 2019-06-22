اتحاد الكرة عن استبعاد حكم من كورسات دولية: "ليس لنا دخل"

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الشباب والرياضة، في اجتماعها اليوم السبت، طلب إحاطة مقدم من النائب سلامة الرقيعي بشأن استبعاد محمد معروف الحكم الدولي لكرة القدم والمدرس بكلية التربية الرياضية جامعة العريش من الالتحاق بعدد من الكورسات الفنية، رغم أنه من حكام النخبة وحكم دولي في الوقت الذي تم ترشيح غيره، مما أضاع على مصر مكانا بقائمة الدارسين لتلك الكورسات.

ورد الاتحاد المصري لكرة القدم، رسميًا من خلال مذكرة موقعة من النائب ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد على اللجنة، مؤكدًا أن الاتحاد ليس له دخل من قريب أو بعيد عن ترشيح الحكام لتلك الكورسات، وإنما تاتي الترشيحات من قبل الاتحاد الإفريقي، ولذلك وجب العلم بهذا الأمر.

وفي سياق متصل، أجلت اللجنة حسم الأمر واتخاذ أي توصيات في طلبي إحاطة مقدمين من كل من النائبين إسماعيل نصر الدين ومديح عمار بشأن التدخل المستمر من جانب غرف سياحة الغوص في الاختصاصات الخاصة بالاتحاد المصري للغوص، وتعارض ذلك مع الاتجاه الدولي بحظر التدخل الحكومي في الانشطة الخاصة بالاتحادات الرياضية.

وأوصت اللجنة بمزيد من الدراسة الوافية لهذا الملف وعدم الاستعجال في اتخاذ أي قرار نظرًا لتشابك بعض الأمور.​