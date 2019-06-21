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    نقيب الإعلاميين: تجهيزات أمم أفريقيا مدعاة للفخر.. ويجب الالتزام بميثاق الشرف

    07:49 م الجمعة 21 يونيو 2019
    نقيب الإعلاميين: تجهيزات أمم أفريقيا مدعاة للفخر.. ويجب الالتزام بميثاق الشرف

    الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين

    كتب- مصطفى علي:

    أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن ما تم إنجازه من تجهيزات للبنية التحيتة للمنشآت الرياضية في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية مدعاة للفخر، ويؤكد تضافر جميع مؤسسات الدولة لخروج البطولة بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها في القارة الأفريقية.

    وطالب سعدة، الإعلاميين الالتزم بالمعايير المهنية وميثاق الشرف الإعلامي أثناء تغطية البطولة، لافتًا إلى أن النقابة شكلت لجنة لمتابعة ورصد الأداء الإعلامي خلال البطولة.

    كما ناشد نقيب الإعلاميين، الجماهير المصرية بالتحلى بالروح الرياضية، واستعادة روح تشجيع جماهير بطولة أفريقيا ٢٠٠٦، وتقديم مظهر حضاري للمشجع المصري الذي دائما يبهر العالم في جميع المحافل الرياضية داخل وخارج مصر.

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