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    رئيس موزمبيق يصل القاهرة للمشاركة في منتدى الأعمال

    05:27 م الجمعة 21 يونيو 2019
    رئيس موزمبيق يصل القاهرة للمشاركة في منتدى الأعمال

    مطار القاهرة

    كتب - طه عبيد:
    وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، رئيس موزمبيق فيليبي نيوسي، في زيارة تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها عددًا من المسئولين؛ لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

    ويشارك "نيوسي"، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الموزمبيقى، والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور رئيس جمهورية موزمبيق، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.

    قالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم استقبال رئيس موزمبيق في استراحة رئاسة الجمهورية بالمطار، وكان في استقباله المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب وعدد من العاملين بسفارة موزمبيق بالقاهرة.

    رئيس موزمبيق مطار القاهرة منتدى الأعمال

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