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    رؤية دنماركية حديثة لصناعة الأثاث عند الفراعنة في "المبتكرون الأوائل".. غداً

    06:27 م الأربعاء 19 يونيو 2019
    رؤية دنماركية حديثة لصناعة الأثاث عند الفراعنة في "المبتكرون الأوائل".. غداً

    المتحف المصري

    كتب- مصراوي:

    تفتتح المبادرة الدنماركية المصرية للحوار معرض "المبتكرون الأوائل" بالمتحف المصري، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني وزير الأثار، وتوماس أنكر كريستنين سفير الدنمارك بالقاهرة، في الساعة الـ11 من صباح غد الخميس 20 يونيو.

    يضم "المبتكرون الأوائل" قطعاً من الأثاث مستوحاة من الأثاث المصري في عصر الفراعنة، قام بتصميمها وتنفيذها المعماري وصانع الخزائن الدنماركي دان سڤارت بداية من عام 1985، وقد صنع سڤارت ما يقرب من 100 نموذج مصغر بنسبة 1 إلى 5 من قطع الأثاث الأثرية، يستضيف منها المعرض 35 قطعة مصغرة، بالإضافة إلى قطع كاملة الحجم من الأثاث الدنماركي الحديث من تصميم عدد من المعمارين الدنماركيين مثل: فين يول، وبيرنت بيتيرسون، وأولي ڤانشر، وأولي جيرلوڤ كنودسن.

    ويأتي المعرض تقديراً لعدد من الرواد في تطوير الأثاث من المصممين والمعماريين الدنماركيين على مر العصور، الذين كان الأثاث المصري القديم مصدراً لإلهام العديد منهم، فضلاً عن دورهم في تطوير الأثاث كما نعرفه اليوم.

    "المبتكرون الأوائل" تنظمه المبادرة المصرية الدنماركية للحوار بالشراكة مع وزارة الأثار وسفارة الدنمارك بالقاهرة، ومؤسسة سي إل دافيد وبيت فين يول بالإضافة إلى عمرو عرنصة من شركة بينوكيو، وياسمين علواني من بلو ديزاين ستوديو ومؤسسة إيه بيترسين، ومن المقرر أن يستقبل المعرض الجمهور بداية من يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2019.

    معرض المبتكرون الأوائل

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