  • عاجل:الحكومة تحسم الجدل بشأن رفع سعر الخبز لـ60 قرشًا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    وفاة محمد مرسي الثانوية العامة أمم أفريقيا 2019 هجمات ناقلات النفط تذاكر المترو أسعار الليمون الطقس الاحتجاجات في السودان

    ننشر شروط وموعد التقدم لمعاهد التمريض بالإسكندرية

    02:09 م الأربعاء 19 يونيو 2019
    ننشر شروط وموعد التقدم لمعاهد التمريض بالإسكندرية

    مستشفى الاسكندرية الجامعي

    الإسكندرية – محمد البدري:

    أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، فتح باب التقديم للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض التابعة لوزارة الصحة ابتداء من الأحد المقبل.

    ووفقا لشروط فريق تطوير المعاهد الطبية بالمركز الرئيسي للتدريب، يقتصر التقديم على الطالبات المقيمات في نفس المحافظة، فيما يحق للجنة إضافة ما تراه مناسبا من فحوصات واختبارات لقبول الطالبات.

    وبحسب اشتراطات القبول التي اعتمدتها وزارة الصحة ينبغي أن تكون الطالبة مصرية الجنسية لأبوين مصريين، وأن يكون مجموع الطالبة عند التقديم كحد أدني 250 درجة مع العلم بأن الأولوية للطالبات الحاصلات على مجموع أعلى ، فيما ستكون مدة الدراسة 5 سنوات بالمعهد.

    الإسكندرية معاهد التمريض وزارة الصحة

    الخبر التالى:

    الحكومة: لا صحة لبيع منطقة الحسين الأثرية لمستثمرين أجانب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان