ننشر شروط وموعد التقدم لمعاهد التمريض بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، فتح باب التقديم للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض التابعة لوزارة الصحة ابتداء من الأحد المقبل.

ووفقا لشروط فريق تطوير المعاهد الطبية بالمركز الرئيسي للتدريب، يقتصر التقديم على الطالبات المقيمات في نفس المحافظة، فيما يحق للجنة إضافة ما تراه مناسبا من فحوصات واختبارات لقبول الطالبات.

وبحسب اشتراطات القبول التي اعتمدتها وزارة الصحة ينبغي أن تكون الطالبة مصرية الجنسية لأبوين مصريين، وأن يكون مجموع الطالبة عند التقديم كحد أدني 250 درجة مع العلم بأن الأولوية للطالبات الحاصلات على مجموع أعلى ، فيما ستكون مدة الدراسة 5 سنوات بالمعهد.