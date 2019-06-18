  • عاجل:الصيف يبدأ الجمعة والحرارة تصل 46.. الأرصاد تصدر بيانا رسميا (تعرف على التوقعات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    وفاة محمد مرسي الثانوية العامة أمم أفريقيا 2019 هجمات ناقلات النفط تذاكر المترو أسعار الليمون الطقس الاحتجاجات في السودان

    رئيس الوزراء: دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ يوليو المقبل

    08:36 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    رئيس الوزراء: دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ يوليو المقبل

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد نصار:

    قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه من المقرر دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية خير التنفيذ مطلع يوليو المقبل.


    جاء ذلك في كلمته بافتتاح المؤتمر الدولي الذي تنظمة وزارة التنمية المحلية تحت عنوان "المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة" خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو 2019.

    وأضاف مدبولي، "لقد تبنت الرئاسة العديد من المبادرات التنموية والاقتصادية بأفريقيا من خلال الإسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية خير التنفيذ".

    وأوضح أن مصر مستمرة في لعب دورها في تحقيق أهداف مبادرة "إسكات البنادق في أفريقيا"؛ لتحقيق حالة من الاستقرار والهدوء وتحقيق التعاون بين المدن للمساهمة في الإسراع بتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

    وتابع: "تبنت مصر استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تمثلت في استراتيجية رؤية مصر ٢٠٣٠، إيمانا بأهمية المصير المشترك مع دول القارة والاعتناء بالشباب والمرأة".

    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وزارة التنمية المحلية

    الخبر التالى:

    البابا تواضروس يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس كنيسة بالإسكندرية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان