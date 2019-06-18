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    البابا تواضروس يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس كنيسة بالإسكندرية

    08:37 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    البابا تواضروس يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس كنيسة بالإسكندرية

    البابا تواضروس الثاني

    القاهرة - أ ش أ:

    شهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، احتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس كنيسة القديس أنبا تكلا هيمانوت بالإسكندرية.

    وترأس البابا صلاة العشية، وشاركه الصلاة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمسؤول عن خدمة الشباب بالإسكندرية، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا أسقف قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، بالإضافة إلى القس أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة.

    واستمع البابا تواضروس إلى "بانوراما" عن الكنيسة منذ تأسيسها وحتى الآن، فيما قدمت فرق الكورال مجموعة من العروض والألحان الكنسية.

    كان البابا، استقبل اليوم بمبني خدمات كنيسة الأنبا تكلا بالإسكندرية، البطريرك ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس.

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    البابا تواضروس الثاني كنيسة القديس أنبا تكلا هيمانوت الإسكندرية اليوبيل الذهبي

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