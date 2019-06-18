أبوشقة: سنناقش قانون نقابة المحامين بكل شفافية

كتب- أحمد علي:

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية برئاسة النائب محمد مدنية، بشأن قانون نقابة المحامين، صباح الأحد المقبل؛ للاستماع لجميع وجهات النظر والنقاش والحوار من حوله للوصل لما هو أفضل وأصلح ويحقق المصلحة العامة.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسته، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة إقرار اتفاقيتين، قائلا: "أقسم بالله قسمًا مغلظا أني في حياتي أو في مجلس النواب لم أصدر أو أوافق أو أرفض أمرًا إلا من منطلق قناعتي والتزامي أمام نفسي وضميري وأمام ربنا".

ولفت أبو شقة إلى أن المناقشات حول هذا القانون تجرى شأنها شأن أي قانون بشفافية ومن حق كل عضو، إبداء رأيه في اللجنة بكل حرية ومن يعارض فهو يعارض من منطلق وطني ولمصلحة البلد ولا نخفي شيئا.

وحول ما إذا كان قانون نقابة المحامين سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي قال المستشار بهاء أبوشقة: "هذا أمر لا يمكن تقريره أو الجزم به؛ لأنه أمر تقره اللجنة التشريعية وفق ما تنتهي إليه المناقشات فإذا انتهت اللجنة من مناقشتها وحسمت التعديلات ستعد تقريرها وترسله لرئيس المجلس".