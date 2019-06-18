القومي للمرأة يشيد بدور واعظات الأوقاف في البرامج الإذاعية والتليفزيونية

كتب- نور العمروسي:

أشادت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة بتجربة وزارة الأوقاف في الدفع بعدد من الواعظات المدربات، للظهور في البرامج الإذاعية والتليفزيونية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الثلاثاء، أن لجنة الإعلام بالقومي للمرأة، أشاد بالمستوى المتميز الذي ظهرت به واعظات الوزارة في تناول قضايا المرأة، وكل ما يتعلق بالصيام.

ووجهت اللجنة تحية خاصة لوزير الأوقاف على جهوده الدءوبة لدعم الواعظات والارتقاء بمستوى تدريبهن وإعدادهن.