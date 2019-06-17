للحاصلين على 60% بالثانوية.. القوات المسلحة تبدأ قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية

كتب- محمد سامي:

صدَّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ( ذكور – إناث ) من الحاصلين على الثانوية العامة ( علمي علوم) أو الأزهرية (علمي) خريجي العامين الدراسي 2017- 2018، 2018- 2019، بالمعهد الصحي ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحي إناث بأحمد جلال.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وأشار اللواء مجدي، إلى أن شروط القبول: ألا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة (علمي علوم) أو الأزهرية (علمي) عن نسبة 60%، وألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن 70%، وألا يقل السن عن 17 عامًا ولايزيد عن 21 عامًا في الأول من أكتوبر2019، وأن يكون (الطالب / الطالبة) مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك وغير متزوج / متزوجة ولم يسبق له / لها الزواج ولا يسمح بالزواج، إلا بعد التخرج بنجاح والحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وأن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول ( طبية - نفسية – لياقة بدنية - كشف هيئة - التحاليل الطبية – لغة إنجليزية ).

كما يشترط موافقة ولى الأمر على الالتحاق بالقوات المسلحة، وألا يكون قد سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة، وتم إنهاء خدمته بالرفت منها، ويحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبياً من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية، ولا يحق للفرد المتقدم الالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى التى تمنح درجة بكالوريوس التمريض.

وأشار مدير إدارة الخدمات الطبية إلى أن مدة الدراسة سنتان دراسيتان للحصول على الدبلوم الصحي، ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة، يتدرج بعدها في الترقي إلى الدرجات الأخرى، وتعتبر مناهج الدراسة بالمعهد الصحي للقوات المسلحة هي نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى، ويتم إيفاد المتطوع / المتطوعة في بعثات داخل وخارج الجمهورية للتخصص في أفرع التمريض المختلفة، كما يحصل المتطوع على جميع الامتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

وأماكن سحب ملفات القبول من المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى بمدينه دمنهور بمحافظة البحيرة، ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبري القبة، ومن المعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال بمنطقه الهايكستب، ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى ( بنطاق المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى) ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمركز الطبى العالمى ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالاسكندرية ( بنطاق مستشفى مصطفى كامل العسكرى ) ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج (بجوار مستشفى سوهاج العسكرى ) .

يبدأ سحب ملفات القبول من الأماكن السابقة اعتبارا من 1/7/2019 إلى15 /8/ 2019، وآخر موعد لتقديم الملفات 24/8/2019 ، على أن يتم تقديم الملفات بالمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة ( لاستلام ملفات الذكور) والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى ( لاستلام ملفات الإناث ).