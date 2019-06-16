الأحد المقبل.. "الثقافة": إعلان الفائزين بجوائز الدولة

كتب - محمد عاطف:

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، الاجتماع السنوي لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة، وذلك صباح يوم الأحد الموافق 23 من الشهر الجاري.

وضم تشكيل المجلس الجديد أكثر من 60 شخصية من رموز الفكر والأدب والثقافة والفنون، بالإضافة إلى عدد من الوزراء ورؤساء النقابات الفنية والهيئات الثقافية.

وتنقسم جوائز الدولة إلى النحو التالي:

جائزة الدولة التشجيعية وتبلغ قيمة كل جائزة 50 ألف جنيه مصري لكل من فروعها، وهى:

أولا: فرع الفنون ويضم: (فن الرسم، فن الخزف، العزف على ألة القانون، تمثيل مسرحى، تصميم أزياء مسرحية، المنشآت التعليمية والبحثية المتوافقة مع البيئة، الأطعمة التقليدية المرتبطة بالمناسبات والاحتفالات الشعبية، تصوير الفيلم الروائى الطويل).

ثانيًا: فرع الآداب ويضم: (نقد النص الشعرى، دراسة حول المعاجم الحاسوبية للغة العربية، ديوان شعر فصيح، مسرحية شعرية، رواية، تطبيقات إلكترونية للأطفال، ترجمة كتاب فى النقد الروائى، رواية للناشئين "9-15" سنة مكونة من "5 : 15" ألف كلمة).

ثالثًا: فرع العلوم الاجتماعية ويضم: (علم الإجتماع، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة وعلم النفس، الشباب، الكتاب والنشر، ثقافة البيئة، علوم الإدارة).

رابعًا: فرع العلوم الاقتصادية والقانونية ويضم: (اقتصاديات البيئة، الاقتصاد المصري بين الاستقلال والتبعية، الفكر والنظرية السياسية، دراسات شرق أوسطية، فلسفة القانون وتاريخه "فلسفة الحماية القانونية للحريات في تاريخ مصر"، قوانين التجارة والقانون الدولي الخاص "التحكيم في المنازعات التجارية الدولية وأثره على مصر"، مبدأ المواطنة في التاريخ المصري، الثقافة الشعبية ومبدأ المساواة وعدم التمييز).

أما جائزة الدولة للتفوق، فتشمل ثلاثة فروع، وهي: الفنون، والآداب، والعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة لكل فرع من هذه الفروع 100 ألف جنيه مصري، وميدالية فضية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.

أما جائزة الدولة التقديرية؛ فتبلغ قيمتها 200 ألف جنيه مصري، وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة.

ويبلغ عدد جوائز الدولة التقديرية المخصصة عشرة جوائز منقسمة كالتالي: (ثلاثة جوائز في فرع الفنون، ثلاثة جوائز في فرع الآداب، أربعة جوائز في فرع العلوم الاجتماعية).

أخيرًا، تأتي جائزة النيل التي شهدت عدة تعديلات مثل رفع قيمتها المالية وتغيير المسمى الخاص بها ليصبح: "جائزة النيل للمبدعين المصريين"، بجانب إنشاء جائزة للمبدعين العرب تحمل اسم: "جائزة النيل للمبدعين العرب"، وتمنح هذه الجائزة لأحد المبدعين العرب في إحدى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز النيل للمبدعين المصريين، وكذلك جائزة المبدعين العرب 500 ألف جنيه مصري، وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.

ويبلغ عدد جوائز النيل للمبدعين المصريين ثلاثة جوائز، وتأتي على النحو التالى: (جائزة للفنون وجائزة للآداب وجائزة للعلوم الاجتماعية).

بينما تخصص جائزة واحدة فقط من جوائز النيل للمبدعين العرب في أىٍ من مجالات: (الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية).​