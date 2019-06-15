الفريق التراس: الهيئة العربية للتصنيع ظهير صناعي للحكومة بأفضل المنتجات

كتب- محمد سامي:

رحّب الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بزيارة وفد وزارة الصحة، لمقر الهيئة، مؤكدا أن الهيئة ظهير صناعي قوي للحكومة المرية، وتعمل على كل المحاور، وذلك بمنتجات حديثة، وأسعار مميزة، بالإضافة لكل الخبرات المتوفرة في الهيئة.

وأكد الفريق التراس أن الهيئة تضع دائما كل الإمكانيات والخبرات لديها للاستفادة منها من قبل الحكومة وكل الوزارات المعنية.

وأشار الفريق التراس، حسب بيان السبت، إلى أن العمل المشترك مع وزارة الصحة ممتد، وفي كثير من المجالات، مشيرا للعمل المشترك وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي للاستفادة من كل إمكانيات الدولة.

وأكد بيان رسمي صادر عن الهيئة اليوم أن وفد وزارة الصحة أن التعاون المشترك مع الهيئة العربية للتصنيع، يأتي في سبل تضفير الجهود لكل مؤسسات الدولة، والعمل على الوصول لأفضل المنتجات التي تصنعها الهيئة، بالإضافة أن الوزارة تسعى في شراكتها مع العربية للتصنيع، على وضع تصور لعدد من المنتجات المشتركة، يمكن الوصول بها للعالمية وليس مصر فقط، مشيرة إلى أن تلك المجالات ربما تكون التعامل مع النفايات الطبية، أو أجهزة الغسيل الكلوي.