الزراعة: ضبط أكثر من 5 أطنان لحوم ودواجن فاسدة في أسبوع

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ضبط 5.4 طن لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمي في أسبوع بـ9 محافظات مختلفة.

وذكرت الهيئة في تقرير أرسلته لوزارة الزراعة، أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، الجيزة، أسيوط، قنا، البحيرة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، مطروح، الأقصر، الوادي الجديد".

وأضافت أنه جرى تحرير 48 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وأشار التقرير إلى أن تلك الحملات تستهدف في الأساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.