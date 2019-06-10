​"صحة النواب" تبدأ جلسة استماع لتنظيم جهات الدواء والمستحضرات

كتبت - ميرا إبراهيم:

بدأت منذ قليل، جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الصحة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، المقدم من الحكومة.

وتنعقد الجلسة بحضور ممثلين عن نقابات الأطباء والصيادلة ووزارتي الصحة والزراعة، وممثلين عن الجهات المعنية بالدواء من شركات وغرفة صناعة الدواء وغيرها.

وطبقا لمشروع القانون سيتم تدشين 3 جهات، هي المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، ومسئوليتها وضع السياسة العامة للدواء في مصر والرقابة عليه، والثانية الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة اقتصادية مسئولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها، والثالثة الهيئة المصرية للرقابة الدوائية.