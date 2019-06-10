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​المعاهد الأزهرية: لا مخالفات في امتحان الفيزياء لطلاب العلمي بالثانوية

04:45 م الإثنين 10 يونيو 2019
​المعاهد الأزهرية: لا مخالفات في امتحان الفيزياء لطلاب العلمي بالثانوية

امتحانات الثانوية الأزهرية

كتب – محمود مصطفى:

أصدر قطاع المعاهد الازهرية تقرير امتحان الفيزياء بالقسم العلمي بالشهادة الثانوية، موضحا أنه سادت حالة من الهدوء اليوم الاثنين.

وأوضح القطاع، أن اليوم مر دون رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام، ولم ترصد أى مخالفات.

وشهدت لجنتان حالتى إغماء وتم نقلهما للمستشفى، وحرص المسؤولون عن اللجنتين متابعة حالتهما والاطمئنان عليهما، وبعد المتابعة تبين أن التعب كان للإرهاق والإجهاد وليس لصعوبة فى الامتحان، وتم تحرير محضر بالواقعتين.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبي، من بينهم 103067 طالبًا فى القسم الأدبى، و51887 طالبًا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.

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