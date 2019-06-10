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بدء امتحان الفيزياء لطلاب علمي الثانوية الأزهرية

09:32 ص الإثنين 10 يونيو 2019
بدء امتحان الفيزياء لطلاب علمي الثانوية الأزهرية

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

كتب - محمود مصطفى:

بدأت صباح الاثنين، امتحانات الفيزياء لطلاب العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، بـ572 لجنة على مستوى الجمهورية.

وشهدت لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، تواجدًا أمنيًا مكثفًا من قبل أفراد الشرطة، قبل فتح أبواب اللجان أمام طلاب القسم العلمي لأداء الامتحان الأول لليوم الخامس ويقوم أفراد الأمن الإداري بتفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية، منعًا لدخول الطلاب بأي أدوات مخالفة.

ويؤدي ما يقرب من 151 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، التي بدأت في 25 مايو الماضي، وتستمر حتى 29 من يونيو الجاري.​

الشهادة الثانوية الأزهرية امتحانات امتحان الفيزياء

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