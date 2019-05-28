حملة #نصك_الحلو لمؤسسة مصر الخير تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

مشاركة قوية من نجوم الفن ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان تحريري

اجتاحت حملة #نصك_الحلو التابعة لمؤسسة مصر الخير مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إبراز الجانب الخيري داخل المواطنين خلال الشهر الكريم. وشارك الفنان أسر ياسين ومريم الخشت وأحمد داش وداليا مصطفى وسالي عبد السلام ومي الغيطي والإعلامية مها بهنسي وشيما صابر بجانب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الحملة، حيث قام كل ناشط أو فنان أو إعلامي بالإعلان عن كود الكتروني محدد يتم إرسال من خلال الرسائل الهاتفية والتي يتم من خلالها تجميع مبلغ مالي 37500 جنيه من متابعيه ومعجبيه بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يكفي لتوصيل كراتين غذائية تكفي 75 أسرة مستحقة طوال الشهر في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

نانسي الشربيني: الحملة نجحت في تحقيق حالة من المشاركة المجتمعية الغير مسبوقة

وأكدت الأستاذة نانسي الشربيني رئيس قطاع التسويق بمؤسسة مصر الخير على فعالية هذه الحملة في خلق حالة من المشاركة المجتمعية بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعيهم من خلال إرسال الرسائل التي تحمل كافة معاني المسئولية المجتمعية للأفراد والمواطنين المصريين لدعم ومساندة مؤسسة مصر الخير للوصول لأكبر عدد من المستحقين.

جدير بالذكر أن مؤسسة مصر الخير أطلقت حملة إفطار صائم لشهر رمضان الكريم لتشمل توفير الخدمات الغذائية من كراتين وخيم رمضانية بجانب إفطار مسافر وزكاة الفطر وذلك للعام السادس على التوالي لتشمل قرى مصر الأكثر استحقاقا.

وترتكز الحملة هذا العام على عدة محاور هي: الكراتين الغذائية، وتشمل كرتونة العائلة والتي تزن 23 كيلو بقيمة 375 جنيها، بجانب كرتونة الخير التي تزن 19 كيلو مخفضة السعر لتتناسب مع احتياجات المستحقين موجهة أيضا للمتبرعين من أفراد وشركات بقيمة 250 جنيها وأخيرًا كرتونة الأسرة التي تزن 12 كيلو وهذه تتناسب مع حجم الأسر البسيطة في الشهر الكريم بقيمة 150 جنيها.

ثانيًا، الخيم الرمضانية التي توفر 300 وجبة داخل الخيمة، و200 وجبة خارجية توزع على الأسر في النطاق الجغرافي، كما تضم حملة إفطار صائم خدمات إفطار مسافر التي توفر شنطة إفطار للمسافرين وقيمتها 15 جنيها، وزكاة الفطر بقيمة تقديرية حوالي 35 جنيها للفرد.

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نبذة عن المؤسسة:

مؤسسة مصر الخير هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح مشهرة تحت رقم 555 لعام 2007 طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وتهدف إلى خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصري من أجل العودة للحياة الكريمة في جميع ربوع مصر، وتحويل الإنسان المصري من العدم إلى الكفاف، ومن الكفاف إلى الكفاية، ومن الكفاية إلى الكفاءة، حتي يكون الإنسان قادرا على المساهمة الايجابية في مجتمع تكافلي ينمو ذاتيا وذلك من خلال العمل في ستة قطاعات للتنمية وهي الصحة والتعليم، والبحث العلمي، والتكافل الاجتماعي، ومناحي الحياة والتنمية المتكاملة، وفي هذا الإطار تسعى مؤسسة مصر الخير لتقديم مشروعاتها للمستحقين في كل محافظات مصر بالتركيز على الصعيد والمناطق النائية والحدودية من خلال 183 مشروعا. وقدمت مصر الخير -عبر تطبيق الطرق العلمية- أكثر من 49 مليون خدمة خلال 11 سنة شملت 6 قطاعات مختلفة تلبي كافة الاحتياجات الإنسانية.