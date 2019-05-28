المتحدث العسكري يكذب تقرير رايتس واتش: مغاير للحقيقة ومصادره غير موثقة

القاهرة- مصراوي:

نفى العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، ما ورد بتقرير منظمة رايتس واتش حول الأوضاع في سيناء، وقال إن التقرير جاء مغايراً للحقيقة ومعتمداً على مصادر غير موثقه، وسعت بعض المنظمات المسيسة لتشوية صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة.

وفي هذا الصدد، أكد المتحدث العسكري على عدة نقاط رئيسية، على رأسها اتخاذ القوات المسلحة كافة التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، ومراعاة القوات المسلحة لحياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية .

وأشار إلى أن تنفيذ المنطقة العازلة على الشريط الحدودي جاء تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1008) لعام 2015 مع تعويض المتضررين عن طريق محافظة شمال سيناء وتنفيذ مدينة رفح الجديدة بإجمالي (10016) وحدة سكنية.

وشدد على دعم القوات المسلحة جهود الدولة في المشاريع التنموية في سيناء بالإشراف على تنفيذ (312) مشروعًا في كافة المجالات المختلفة وذلك للارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية وتوفير فرص العمل لأهالي سيناء، لافتا إلى نجاح القوات المسلحة في تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية وعودة الحياة إلى طبيعتها وتوفير الأمن والسلم الاجتماعي للمواطنين من مخاطر الإرهاب بشمال سيناء.