حدث ليلا| السيسي يهنئ الزمالك.. وتحرك ضد "القاهرة والناس" بسبب "شيخ الحارة"

(مصراوي):

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

السيسي يهنئ "الزمالك" بالكونفيدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، نادي الزمالك لفوزه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، مساء أمس الأحد.

- السيسي عن نهائي الكونفيدرالية: أداء مشرف يعكس قوة الترابط بين مصر والمغرب

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، جميع المصريين بفوز نادي الزمالك بالكونفيدرالية الأفريقية، مساء الأحد.

- جامعة الأزهر تقرر اعتبار السبت إجازة أسبوعية

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتحديد العمل في الأمانة العامة للجامعة وأمانة فرع أسيوط والوجه البحري خمسة أيام في الأسبوع بدلاً من ستة، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

- في اجتماع طارئ.. "الأعلى للإعلام" يبحث التحرك قانونيًا ضد "القاهرة والناس"

أكد جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة الشكاوى ستعقد اجتماعًا طارئًا لها اليوم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفة قناة القاهرة والناس، لقرار المجلس بشأن منع بث برنامج " شيخ الحارة" لمدة شهر.

- مصدر أمني: إصابة ضابط شرطة في اقتحام سيارة لـ"كمين الشروق"

قال مصدر أمني، إن سيارة اقتحمت كمينًا أمنيًا في ميدان النهضة، بمنطقة الشروق شرق القاهرة.

- "الإعلاميين" تحرر محضرًا ضد بسمة وهبة وقناة "القاهرة والناس"

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن النقابة حررت محضرًا بقسم شرطة 6 أكتوبر ثالث، ضد قناة "القاهرة والناس" الفضائية، لامتناعها عن استلام قرار النقابة الخاص بوقف بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة".

- في قضية مقتل الطفل "مالك" بشرم الشيخ: الأم المتهمة سوابق "ضرب وسُكر"

مفاجآت جديدة، أعلنت عنها قوات الأمن، في التحقيقات الجارية بشأن قضية الأم المتهمة بقتل طفلها، وإلقاء جثته في مياه البحر أمام شاطئ الفنار بمدينة شرم الشيخ.