جامعة الأزهر تقرر اعتبار السبت إجازة أسبوعية

كتب - محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتحديد العمل في الأمانة العامة للجامعة وأمانة فرع أسيوط والوجه البحري خمسة أيام في الأسبوع بدلاً من ستة، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

و نص قرار رئيس جامعة الأزهر على أن يكون السبت من كل أسبوع إجازة وتبدأ المواعيد من الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا على أن يترك للكليات والمستشفيات والمراكز البحثية تحديد أيام العمل وفقا لمقتضيات وطبيعة العمل وفي حال استمرار العمل ستة أيام تكون المواعيد من الثامنة حتى الثانية.