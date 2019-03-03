وزير الإسكان: ننفق استثمارات ضخمة من أجل توفير كوب مياه نقي للمواطن

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جميع المشروعات القومية الكبرى التي يجرى تنفيذها حاليًا بمختلف المجالات، تُعد تنفيذاً للمخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052، والذي يهدف إلى مضاعفة المعمور المصرى من حوالى 7 % إلى حوالى 14 %.

وأضاف الجزار خلال كلمته بملتقى مصر الرابع للاستثمار، تحت شعار "معاً إلى أفريقيا"، بمشاركة وفود أكثر من 70 دولة، أنه جرى خلال الـ4 سنوات الماضية رفع نسبة التغطية بخدمة مياه الشرب فى المناطق الريفية من 95 % إلى 97%، وزيادة أطوال الشبكات بنسبة 10 %، ورفع نسبة التغطية بخدمة الصرف الصحى بالحضر من 79 % إلى 94 %، وبالمناطق الريفية من 12 % إلى 34 %، وهو يزيد عن ضعف ما تم تنفيذه منذ بدء توصيل خدمة الصرف الصحى بالمناطق الريفية.

وأشار إلى أنه يبلغ إجمالى كمية مياه الشرب المُنتجة على مستوى الدولة 10.5 مليار م3 سنوياً، يتم إنتاجها من خلال 2730 محطة، موضحاً أن الدولة تنفق استثمارات ضخمة من أجل توفير كوب مياه نقى للمواطن، والتخلص الآمن من الصرف الصحى.