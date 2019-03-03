"الجزار": ننفذ 707 آلاف "شقق" للشباب محدودي الدخل.. وإنشاء 14 مدينة جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 707 آلاف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، من أجل توفير وحدات سكنية (شقق) لشريحة الشباب ومحدودى الدخل.

وأضاف الجزار خلال كلمته بملتقى مصر الرابع للاستثمار، تحت شعار "معاً إلى أفريقيا"، بمشاركة وفود أكثر من 70 دولة، أنه خلال الـ4 سنوات الماضية تنمية أكثر من 10 آلاف فدان بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإتاحة أكثر من 900 قطعة أرض للخدمات على مساحة 3 آلاف فدان، بجانب تنفيذ عدد كبير من المشروعات الاستثمارية على مساحة 80 ألف فدان.

وتابع: "ولأول مرة يتم تنفيذ شبكة طرق قومية ضخمة بهذا الحجم، والتى تهدف إلى ربط التجمعات العمرانية الجديدة التى يتم تنفيذها وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب إنشاء 14 مدينة جديدة، من مدن الجيل الرابع".

ولفت إلى أن الدولة تهدف إلى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وذكية تلبى احتياجات المواطنين، والتى لا تستطيع المدن القديمة تلبيتها.

وأضاف أن كل مجتمع من المجتمعات الـ14 الجديدة التى يتم تنفيذها سيلعب دوراً مهما فى أداء الوظائف والمهام والخدمات التى تعجز المدن القديمة عن توفيرها للسكان، موضحاً أن هذه المجتمعات الجديدة، تُعد مراكز لريادة المال والأعمال، وستسهم فى رفع الضغط عن المدن القديمة، للسماح بإعادة تأهيلها وتطويرها.