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    غدًا.. قطع المياه 6 ساعات عن مدينة القناطر الخيرية

    01:17 م الأحد 03 مارس 2019
    غدًا.. قطع المياه 6 ساعات عن مدينة القناطر الخيرية

    قطع المياه

    كتب- محمد عبدالناصر:

    أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة القناطر الخيرية، غدا الاثنين، لمدة 6 ساعات، من الساعة 10 مساء وحتي الساعة 4 صباح بعد غد الثلاثاء، وذلك لأعمال غسيل وتطهير شبكات المياه بالكلور.

    وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

    قطع المياه مدينة القناطر الخيرية مياه الشرب

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