"البحث العلمي" تطلق شهر العلوم المصري.. غدًا

كتب- محمد قاسم:

تعقد أكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي، غدًا السبت، مؤتمرًا لإطلاق شهر العلوم المصري، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والذي تنظمه الأكاديمية للعام السادس على التوالي.



يأتي المؤتمر بحضور الدكتور إيهاب عبد الرحمن، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية وإليزابيث وايت مدير المركز الثقافي البريطاني بالقاهرة، والدكتور سامح سعد، رئيس برنامج بيولوجيا الأورام في مستشفى 57357، والدكتور هشام سلام، مدير مركز علم الأحافير الفقرية بجامعة المنصورة، والدكتور ياسر الشايب، المنسق الوطني لبرنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي (ايراسموس).

وذكرت الأكاديمية أن الفعالية تأتى بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة ما بين مؤسسات حكومية، وجامعات خاصة، وجامعات حكومية، ومكتبات عامة، ومؤسسات مجتمع مدنى ورواد أعمال بالإضافة إلى المبادرات الشبابية والطلابية في كل محافظات مصر للعمل تحت مظلة واحدة، بالإضافة إلى إقامة مهرجان العلوم المصري "سايفست مصر" ومهرجان القاهرة للعلوم سويًا كفكرة إبداعية تم وضعها من خلال تضافر جهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في التعريف بأهمية وقيمة العلوم وتطبيقاته في حياتنا اليومية.

ويعقد على هامش المؤتمر، التصفيات النصف نهائية لمسابقة مختبر الشهرة 2019 التي تنظم بتعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمجلس الثقافي البريطاني.

وبلغ عدد المتسابقين المقبولين والذين قاموا بتجارب الأداء 350 متسابق من أصل 1663 متسابق من 26 محافظة وذلك في إطار النظام الجديد الذى تنتهجه المسابقة من خلال المنصة الالكترونية للوصول لكافة المحافظات بدلا من إقصار إقامتها على خمس محافظات فقط كما في الأعوام السابقة.

ويحظى الفائزان الأول والثاني برعاية كاملة للسفر إلى المملكة المتحدة ليمثلا مصر في المسابقة الدولية بمهرجان شلتنهام للعلوم في المملكة المتحدة في شهر يونيو 2019.