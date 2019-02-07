قرار جمهوري بالموافقة على تعديل اتفاقية المساعدة بين مصر وأمريكا

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا جمهوريا بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة الموقع بالقاهرة بتاريخ ٢٤ يوليو ٢٠١٨.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢٤ ديسمبر ٢٠١٨.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس القرار، الذي حمل رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٨.